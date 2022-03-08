В ГУР МО сообщили о первых убитых "вагнеровцах" в Украине

Главное управление разведки Министерства обороны заявило об участии наемников частной военной компании "Вагнера" в войне против Украины﻿. Об этом говорится в заявлении ГУР Минобороны, сообщает Деловая столица.

"Пополняя резервы оккупационных войск Россия вовлекает в боевые действия наемников частных военных компаний. В частности, известно, что наемники ЧВК "Лига" (ЧВК "Вагнера") уже участвуют в боевых действиях на территории Украины в составе армии агрессора" , – информирует разведка в Facebook.

Подтверждением участия "вагнеровцев" в войне являются жетоны уничтоженных оккупантов. Некоторые из них содержат надписи на арабском, английском и французском языках и использовались еще в Сирии. На них, в частности, указаны сирийские телефонные номера.