В ГУР МО сообщили о первых убитых "вагнеровцах" в Украине
Главное управление разведки Министерства обороны заявило об участии наемников частной военной компании "Вагнера" в войне против Украины. Об этом говорится в заявлении ГУР Минобороны, сообщает Деловая столица.
"Пополняя резервы оккупационных войск Россия вовлекает в боевые действия наемников частных военных компаний. В частности, известно, что наемники ЧВК "Лига" (ЧВК "Вагнера") уже участвуют в боевых действиях на территории Украины в составе армии агрессора", – информирует разведка в Facebook.
Подтверждением участия "вагнеровцев" в войне являются жетоны уничтоженных оккупантов. Некоторые из них содержат надписи на арабском, английском и французском языках и использовались еще в Сирии. На них, в частности, указаны сирийские телефонные номера.
"Независимая миссия под эгидой совета ООН установила, что действия ЧВК "Вагнера" квалифицируются как военные преступления или преступления против человечности. Европейский Союз ввел в действие персональные санкции против участников и руководителей ЧВК "Вагнера", – напомнили украинские разведчики.