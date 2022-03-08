Минобороны: в направлении Киева готовится переброcка около тысячи "вагнеровцев"

Россия проводит скрытую мобилизацию, запретила армейцам разрывать контракты и планирует перебросить в направлении Киева до тысячи наемников ПВК Лига (бывшая ПВК Вагнер).﻿ Об этом информирует Минобороны, сообщает Новое время.

"По имеющейся информации, с целью восполнения потерь, противник осуществляет скрытую мобилизацию под видом учебных сборов. Также, с целью прекращения оттока личного состава, военным руководством ВС РФ принято решение о запрете расторжения контрактов на прохождение военной службы" , — говорится в заявлении﻿.

Кроме того, с целью усиления группировки войск в направлении Киева оккупанты планируют перебросить до тысячи боевиков из состава частной военной компании Лига (бывшая ПВК Вагнер).

В Минобороны также рассказали, что происходит на фронте.

В частности, на восточном направлении группировка Объединенных сил ведет оборонительную операцию в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционного района. Продолжается круговая оборона Мариуполя.

На Северном и Западном направлениях продолжается ведение оборонительной операции в Полесском, Волынском и Северском операционных районах.

Группировка сил и средств обороны города Киева продолжает отражение наступления и сдерживания противника, осуществляет его поражение и устойчивое удержание оборонительных рубежей вокруг города.

Определенными силами Вооруженные Силы Украины продолжают оборону Чернигова.

На Юге осуществляют прикрытие морского побережья, ведется оборона Николаева и близлежащих населенных пунктов.

На других направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны.

В Минобороны также отметили, что группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие объектов критической инфраструктуры Украины и группировок войск.