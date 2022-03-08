Минобороны: в направлении Киева готовится переброcка около тысячи "вагнеровцев"
Россия проводит скрытую мобилизацию, запретила армейцам разрывать контракты и планирует перебросить в направлении Киева до тысячи наемников ПВК Лига (бывшая ПВК Вагнер). Об этом информирует Минобороны, сообщает Новое время.
"По имеющейся информации, с целью восполнения потерь, противник осуществляет скрытую мобилизацию под видом учебных сборов. Также, с целью прекращения оттока личного состава, военным руководством ВС РФ принято решение о запрете расторжения контрактов на прохождение военной службы", — говорится в заявлении.
Кроме того, с целью усиления группировки войск в направлении Киева оккупанты планируют перебросить до тысячи боевиков из состава частной военной компании Лига (бывшая ПВК Вагнер).
В Минобороны также рассказали, что происходит на фронте.
В частности, на восточном направлении группировка Объединенных сил ведет оборонительную операцию в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционного района. Продолжается круговая оборона Мариуполя.
На Северном и Западном направлениях продолжается ведение оборонительной операции в Полесском, Волынском и Северском операционных районах.
Группировка сил и средств обороны города Киева продолжает отражение наступления и сдерживания противника, осуществляет его поражение и устойчивое удержание оборонительных рубежей вокруг города.
Определенными силами Вооруженные Силы Украины продолжают оборону Чернигова.
На Юге осуществляют прикрытие морского побережья, ведется оборона Николаева и близлежащих населенных пунктов.
На других направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны.
В Минобороны также отметили, что группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие объектов критической инфраструктуры Украины и группировок войск.