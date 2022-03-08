В США объяснили детали эмбарго на импорт российских энергоресурсов

Решение США о приостановке импорта российской нефти и газа означает, что новые контракты на закупку сырой нефти и определенных нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля будут запрещены немедленно, сообщает Европейская правда.

Как пишет ВВС, решение Белого дома также определяет, что существующие контракты должны быть расторгнуты в течение 45 дней. Американским компаниям и инвесторам запрещено вкладывать инвестиции в энергетический сектор России. Американцы также не могут участвовать в иностранных инвестициях в российскую энергетику.

"Америка едина в своей решимости противостоять Путину, и по всей стране существует широкая поддержка ослаблению мощи путинской экономики и военной машины за счет экспорта энергоносителей" , — заявил высокопоставленный представитель администрации Байдена.

Чиновник сказал, что США тесно консультировались с европейскими союзниками, "но мы не ждем их и не просили их присоединиться к нам".

Он добавил, что США, в отличие от большей части Европы, смогли принять незамедлительные меры благодаря своим значительным внутренним производственным возможностям и относительно небольшому количеству российского импорта.