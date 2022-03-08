Starbucks приостанавливает работу в России

Сеть кофеен Starbucks приостанавливает всю свою деятельность в России из-за войны в Украине, сообщает Новое время.

Как передает CNBC, О таком шаге компания объявила вслед за сетью ресторанов быстрого питания McDonalds. У компании около 130 кофеен в России. Все эти заведения работают по франшизе и материнская компания Starbucks не управляет ни одним из них сама. По подсчетам аналитиков, на российский бизнес Starbucks приходится менее 1% дохода компании.

Приостановка деловой активности включает доставку продуктов Starbucks, и ее лицензиат временно закроет магазины Starbucks.

Компания окажет поддержку своим почти 2000 сотрудникам, проживающим в России.

СЕО компании Кевин Джонсон пообещал пожертвовать роялти от своего российского бизнеса на гуманитарные цели в Украине.