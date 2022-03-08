Россию не допустили на ЧМ-2022 по футболу

Сборной страны-агрессора засчитано техническое поражение в противостоянии с Польшей, сообщает Укринформ.

На официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА) говорится, что национальная сборная России не сможет выступить на чемпионате мира-2022, который пройдет в конце года в Катаре.

Россиянам, которые устроили геноцид украинскому народу полномасштабной войной, засчитано техническое поражение в противостоянии со сборной Польши.

В финале стыкового плей-офф ЧМ-2022 поляки сыграют с победителем пары Швеция - Чехия.