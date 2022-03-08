ГСЧС: под Харьковом из-за вражеского авиаудара погибли двое людей

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявила о гибели двух человек, в том числе ребенка 2015 года рождения, от вражеского авиаудара в Харьковской области, сообщает Укринформ.

"В 19:05 в селе Донец Чугуевского района во время авиаудара произошло попадание снаряда в жилой дом, в результате чего погибли 2 человека (из них 1 ребенок 2015 г.р.)" , - информирует пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что также подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям из-под завалов спасен 1 человек.