Зеленский высказался об эмбарго США и Британии на энергоносители РФ

Президент Украины Владимир Зеленский высказался об эмбарго на импорт нефти и газа из России, утвержденное властями США и Великобритании, и поблагодарил лидеров стран за важное решение, сообщает РБК-Украина.

Зеленский подчеркнул, что Штаты сделали шаг, который "ощутимо ослабит оккупантов, и заставит платить за агрессию и отвечать за зло, которое они совершили".

"Америка запрещает импорт нефти, нефтепродуктов, газа и угля из России. Запрещает гражданам США какие-либо инвестиции в российский топливно-энергетический комплекс" , - сказал президент.

Он выразил личную благодарность американскому коллеге Джо Байдену за это решение - "за это лидерство и максимально мощный сигнал всему миру".

"Он очень прост: каждый цент, уплаченный РФ она превращает в пули и снаряды, летящие в другие суверенные государства... Найдут другую бензоколонку" , - отметил Зеленский.

Аналогичное решение принял и Лондон, вводя запрет на импорт нефти и нефтепродуктов из РФ из-за развязывания войны против Украины.

Так, Зеленский поблагодарил премьер-министра Британии Бориса Джонсона за принципиальную позицию в трудные времена.