Зеленский о российских обстрелах маршрутов эвакуации: "это просто пытки"

Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты своими обстрелами срывают проведение эвакуации жителей заблокированных городов и доставку гуманитарных грузов, делая это сознательно, сообщает РБК-Украина.

Глава государства подчеркнул, что 8 марта украинской стороне все же удалось организовать гуманитарный коридор из Сум в Полтаву.

"Сотни людей спасены. Гуманитарный груз доставлен. Но это только процент от того, что нужно сделать, что ждут наши люди, заблокированные украинцы" , - рассказал Зеленский.

Президент отметил готовность и к доставке товаров первой необходимости и медикаментов, и к эвакуации граждан из других населенных пунктов, однако войска РФ не хотят прекращать обстрелы.