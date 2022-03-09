"Укрзализныця" дала график перевозок и эвакуационных поездов на 9 марта

"Укрзализныця" дала график перевозок и эвакуационных поездов на 9 марта
Фото: Facebook

В Укрзализныце рассказали, как будут курсировать поезда и осуществляться пригородные железнодорожные перевозки в среду, 9 марта. По какому графику можно будет выехать из Киева, Днепра, Харькова, Запорожья, Одессы, Кривого Рога и Лимана, и какие будут дополнительные эвакуационные рейсы, сообщает РБК-Украина.

Из Киева:

  • 01:00 – "Интерсити+" Дарница – Харьков
  • 06:23 - №142 Львов – Лиман
  • 06:23 - №114 Львов – Лиман
  • 07:00 - №722 Дарница – Харьков
  • 07:00 - №732 Дарница - Днепр
  • 08:00 - №705 Дарница – Львов
  • 12:06 - №45 Ужгород – Лиман
  • 13:34 - №114/142 Лиман – Львов
  • 14:07 - №749 Киев – Ивано-Франковск
  • 14:25 - №769 Киев – Каменец-Подольский
  • 15:02 - №55 Киев - Рахов
  • 17:00 - №743 Киев – Львов
  • 17:12 - №13 Киев – Солотвино
  • 17:42 - №792 Киев – Кременчуг
  • 17:42 - №790 Киев – Кропивницкий
  • 18:30 - №81 Киев – Ужгород
  • 19:06 - №44 Киев – Ивано-Франковск
  • 19:48 - №95 Киев - Рахов
  • 20:05 - №29 Киев – Ужгород
  • 20:12 - №49 Киев – Трускавец
  • 20:21 - №59 Киев – Чоп
  • 20:21 - №57 Киев – Ворохта
  • 21:07 - №38 Киев – Запорожье
  • 21:15 - №105 Киев – Одесса
  • 21:22 - №97 Киев – Ковель
  • 22:03 - №149 Полтава – Черновцы
  • 22:10 - №17 Харьков – Ужгород
  • 22:22 - №7 Киев – Черновцы
  • 22:37 - №91 Киев – Львов
  • 22:47 - №46 Лиман – Ужгород
  • 23:46 - №771 Киев – Хмельницкий

Рейсы по ст. Харьков:

  • 04:11 - №114, 142 Лиман – Львов
  • 07:15 – ИС+ Харьков – Львов
  • 08:00 – ИС+ Харьков – Львов
  • 12:36 - №46 Лиман – Ужгород
  • 14:00 – ИС+ Харьков – Львов
  • 14:39 - №114, 142 Львов - Лиман
  • 15:09 - №15 Харьков – Рахов
  • 17:00 - №723 Харьков – Львов
  • 19:27 - №795 Харьков – Днепр
  • 21:08 - №2 Константиновка – Ивано-Франковск
  • 21:43 - №7 Харьков – Одесса
  • 22:40 - №45 Ужгород – Лиман
  • 15.02 Харьков-Ужгород

Рейсы по ст. Днепр:

  • 06:23 - №796 Днепр – Харьков
  • 14:00 - №732 Днепр – Львов
  • 14:26 - №41 Днепр – Трускавец
  • 16:39 - №6 Запорожье - Рахов

Рейсы по ст. Запорожье:

  • 11:07 №006 Рахов - Запорожье
  • 12:20 - №120 Запорожье – Львов
  • 14:45 - №005 Запорожье – Рахов

Рейсы по ст. Винница:

  • 00:28 - №105 Киев – Одесса
  • 00:58 №078 Одесса - Ковель
  • 01:05 №041 Днепр - Трускавец
  • 02:35 - №771 Киев – Хмельницкий
  • 03:42 - №060 Чоп – Киев
  • 03:42 - №058 Ворохта – Киев
  • 03:54 - №106 Одесса – Киев
  • 04:31 - №081 Ужгород – Киев
  • 04:42 - №050 Трускавец – Киев
  • 06:03 - №056 Рахов – Киев
  • 06:47 - №770 Каменец-Подольский – Киев
  • 16:41 - №772 Хмельницкий – Киев
  • 17:20 - №769 Киев – Каменец-Подольский
  • 18:07 - №055 Киев – Рахов
  • 20:50 – №716 Львов – Киев
  • 21:45 - №081 Киев – Ужгород
  • 22:32 - №042 Трускавец – Днепр
  • 23:17 - №049 Киев – Трускавец
  • 23:26 - №057 Киев – Ворохта
  • 23:26 - №059 Киев – Чоп

Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока. При этом в УЗ уже сейчас анонсировали на среду, 9 марта, такие рейсы:

Дополнительные эвакорейсы по ст. Харьков:

  • 9:40 - №229/230 Харьков – Ужгород;
  • 10:40 - №239/240 Харьков – Львов;

Дополнительные эвакорейсы по ст. Днепр:

  • 8:00 - №907/908 Днепр – Хелм;
  • 10:30 - №911/912 Днепр – Хелм;
  • 11:00 - №203/204 Днепр – Чоп;
  • 15:00 - №213/212 Днепр - Трускавец

Дополнительные эвакорейсы по ст. Запорожье:

  • 11:00 - №902/901 Запорожье – Хелм;
  • 12:20 - №223/224 Запорожье – Львов;
  • 16:05 №227/228 Запорожье - Ковель

Дополнительные эвакорейсы по ст. Кривой Рог:

  • 10:30 - №916/915 Кривой Рог – Хелм.

Дополнительные эвакорейсы из Лимана и Одессы:

  • Дополнительные эвакуационные поезда отправятся 9 марта из Лимана – в 13:00 во Львов, и из Одессы – поезд №238/237 в 22:32 в Ужгород.

Целостный список международных эвакуационных рейсов на 9 марта будет выглядеть так:

  • №954 Львов – Хрубешув в 00:01;
  • № 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
  • № 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
  • №956 Львов – Хрубешув в 07:10;
  • №35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;
  • № 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
  • № 907/908 Днепр – Хелм в 10:30;
  • № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
  • № 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;
  • № 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
  • №67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);
  • № 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;
  • №7618/7619 Львов – Хелм в 20:30.

В Укрзализныце напомнили, что со ст. Чоп до ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.

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