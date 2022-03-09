"Укрзализныця" дала график перевозок и эвакуационных поездов на 9 марта
В Укрзализныце рассказали, как будут курсировать поезда и осуществляться пригородные железнодорожные перевозки в среду, 9 марта. По какому графику можно будет выехать из Киева, Днепра, Харькова, Запорожья, Одессы, Кривого Рога и Лимана, и какие будут дополнительные эвакуационные рейсы, сообщает РБК-Украина.
Из Киева:
- 01:00 – "Интерсити+" Дарница – Харьков
- 06:23 - №142 Львов – Лиман
- 06:23 - №114 Львов – Лиман
- 07:00 - №722 Дарница – Харьков
- 07:00 - №732 Дарница - Днепр
- 08:00 - №705 Дарница – Львов
- 12:06 - №45 Ужгород – Лиман
- 13:34 - №114/142 Лиман – Львов
- 14:07 - №749 Киев – Ивано-Франковск
- 14:25 - №769 Киев – Каменец-Подольский
- 15:02 - №55 Киев - Рахов
- 17:00 - №743 Киев – Львов
- 17:12 - №13 Киев – Солотвино
- 17:42 - №792 Киев – Кременчуг
- 17:42 - №790 Киев – Кропивницкий
- 18:30 - №81 Киев – Ужгород
- 19:06 - №44 Киев – Ивано-Франковск
- 19:48 - №95 Киев - Рахов
- 20:05 - №29 Киев – Ужгород
- 20:12 - №49 Киев – Трускавец
- 20:21 - №59 Киев – Чоп
- 20:21 - №57 Киев – Ворохта
- 21:07 - №38 Киев – Запорожье
- 21:15 - №105 Киев – Одесса
- 21:22 - №97 Киев – Ковель
- 22:03 - №149 Полтава – Черновцы
- 22:10 - №17 Харьков – Ужгород
- 22:22 - №7 Киев – Черновцы
- 22:37 - №91 Киев – Львов
- 22:47 - №46 Лиман – Ужгород
- 23:46 - №771 Киев – Хмельницкий
Рейсы по ст. Харьков:
- 04:11 - №114, 142 Лиман – Львов
- 07:15 – ИС+ Харьков – Львов
- 08:00 – ИС+ Харьков – Львов
- 12:36 - №46 Лиман – Ужгород
- 14:00 – ИС+ Харьков – Львов
- 14:39 - №114, 142 Львов - Лиман
- 15:09 - №15 Харьков – Рахов
- 17:00 - №723 Харьков – Львов
- 19:27 - №795 Харьков – Днепр
- 21:08 - №2 Константиновка – Ивано-Франковск
- 21:43 - №7 Харьков – Одесса
- 22:40 - №45 Ужгород – Лиман
- 15.02 Харьков-Ужгород
Рейсы по ст. Днепр:
- 06:23 - №796 Днепр – Харьков
- 14:00 - №732 Днепр – Львов
- 14:26 - №41 Днепр – Трускавец
- 16:39 - №6 Запорожье - Рахов
Рейсы по ст. Запорожье:
- 11:07 №006 Рахов - Запорожье
- 12:20 - №120 Запорожье – Львов
- 14:45 - №005 Запорожье – Рахов
Рейсы по ст. Винница:
- 00:28 - №105 Киев – Одесса
- 00:58 №078 Одесса - Ковель
- 01:05 №041 Днепр - Трускавец
- 02:35 - №771 Киев – Хмельницкий
- 03:42 - №060 Чоп – Киев
- 03:42 - №058 Ворохта – Киев
- 03:54 - №106 Одесса – Киев
- 04:31 - №081 Ужгород – Киев
- 04:42 - №050 Трускавец – Киев
- 06:03 - №056 Рахов – Киев
- 06:47 - №770 Каменец-Подольский – Киев
- 16:41 - №772 Хмельницкий – Киев
- 17:20 - №769 Киев – Каменец-Подольский
- 18:07 - №055 Киев – Рахов
- 20:50 – №716 Львов – Киев
- 21:45 - №081 Киев – Ужгород
- 22:32 - №042 Трускавец – Днепр
- 23:17 - №049 Киев – Трускавец
- 23:26 - №057 Киев – Ворохта
- 23:26 - №059 Киев – Чоп
Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока. При этом в УЗ уже сейчас анонсировали на среду, 9 марта, такие рейсы:
Дополнительные эвакорейсы по ст. Харьков:
- 9:40 - №229/230 Харьков – Ужгород;
- 10:40 - №239/240 Харьков – Львов;
Дополнительные эвакорейсы по ст. Днепр:
- 8:00 - №907/908 Днепр – Хелм;
- 10:30 - №911/912 Днепр – Хелм;
- 11:00 - №203/204 Днепр – Чоп;
- 15:00 - №213/212 Днепр - Трускавец
Дополнительные эвакорейсы по ст. Запорожье:
- 11:00 - №902/901 Запорожье – Хелм;
- 12:20 - №223/224 Запорожье – Львов;
- 16:05 №227/228 Запорожье - Ковель
Дополнительные эвакорейсы по ст. Кривой Рог:
- 10:30 - №916/915 Кривой Рог – Хелм.
Дополнительные эвакорейсы из Лимана и Одессы:
- Дополнительные эвакуационные поезда отправятся 9 марта из Лимана – в 13:00 во Львов, и из Одессы – поезд №238/237 в 22:32 в Ужгород.
Целостный список международных эвакуационных рейсов на 9 марта будет выглядеть так:
- №954 Львов – Хрубешув в 00:01;
- № 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
- № 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
- №956 Львов – Хрубешув в 07:10;
- №35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;
- № 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
- № 907/908 Днепр – Хелм в 10:30;
- № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
- № 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;
- № 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
- №67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);
- № 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;
- №7618/7619 Львов – Хелм в 20:30.
В Укрзализныце напомнили, что со ст. Чоп до ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.