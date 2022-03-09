Добровольцы-иностранцы могут получить украинское гражданство

Иностранные добровольцы, которые приехали, чтобы помочь нашим бойцам защитить страну от оккупационных войск, смогут получить украинское гражданство. Об этом, ссылаясь на заявление первого замминистра внутренних дел Евгения Енина в эфире телемарафона, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

"Если такие лица из числа иностранных граждан будут заинтересованы в получении украинского гражданства, то наше законодательство предусматривает для них такую ​​возможность" , - отметил он.

Енин также рассказал, что количество иностранных добровольцев, которые прибыли в Украину, растет. Они подписывают контракт и получают военный билет, который заменяет им вид на жительство.