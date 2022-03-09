В Генштабе ВСУ рассказали, как прошел тринадцатый день войны

В Генеральном штабе ВСУ проинформировали о ситуации в регионах на фронтах и оперативной обстановке по состоянию на начало четырнадцатых суток обороны от российских оккупантов, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

На Северном и Северо-Западном направлениях продолжается ведение боевых действий в Полесском и Волынском операционных районах, а также вдоль участка госграницы Украины и в районах Нежина, Иваници, Тростянца, идет оборона Чернигова.

Силы обороны Киева отражают наступление оккупантов, нанося огневое поражение его наступательным группировкам, устойчиво удерживает определенные рубежи.

На Южном направлении оперативные группировки сил обороны осуществляют прикрытие госграницы и морского побережья, охрану и оборону аэродромов и объектов критической инфраструктуры.

На других направлениях группировки войск ВСУ проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны. Воздушные Силы ВСУ отражают ракетно-бомбовые удары и уничтожают авиацию оккупантов, прикрывают важные объекты инфраструктуры и группировок войск.

В Бердянске враг начал распространять пропагандистские материалы и фейки, пытаясь дискредитировать военно-политического руководство страны.

Во временно захваченных н.п. Черниговской области оккупанты продолжают скрывать вооружение и военную технику среди жилых домов и в помещениях сельскохозяйственных объектов.

"Используют сеть лечебных учреждений для оказания медицинской помощи раненому личному составу. Оккупанты выводят из строя башни сотовой связи" , - рассказали в Генштабе.

В Херсонской области обнаружено, что военнослужащие ВС РФ, переодетые в гражданскую одежду, выдвигались в направлении Николаева.