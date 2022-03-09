Bellingcat назвал самую слабую сторону российской армии

Самой слабой стороной российской армии журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat считает логистику, сообщает Укринформ.

"Абсолютно согласен, что ресурсы, которые были перенесены на украинскую территорию, не человеческие, а инвентарные – это включает бензин, ракеты, амуницию – были предназначены для войны, которая длилась 7-8 дней. Сейчас есть очень реальная дыра в снабжении".

"Самая слабая сторона российской армии – это логистика, это все знали, и сейчас это видим наглядно".

"Я ожидаю, что все-таки будут завтра или послезавтра новые попытки имеющимися средствами, менее дальнобойными ракетами, которые на 120-130 км могут стрелять, попытка повторить по Сумам, Харькову, это видно из передвижения воинских частей. Но я ожидаю, что здесь неожиданность будет".

Грозев подчеркнул, что эти "дыры" будут становиться все больше, поскольку довезти цистерны до мест дислокации российских войск, которые очень разбросаны по Украине, практически невозможно.

В то же время он не исключил в ближайшие дни новые атаки России на украинские города ракетами, но россияне могут получить там "неожиданность".