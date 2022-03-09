Банки в России перестанут продавать наличную валюту гражданам

Россия запретила покупать наличный доллар, а евро с депозита уже не снять - центробанк РФ на полгода запретил продажу валюты в кассах банка, сообщает Дело.

8 марта Центробанк РФ запретил продажу валюты в кассах банка, а с депозитов можно снять только доллары и только в объеме до 10 тысяч. Такой порядок будет действовать со среды, 9 марта и до 9 сентября 2022 года.

Согласно распоряжению, в следующие погода с валютных счетов клиенты банков смогут снять до 10 тыс. долларов в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Превышают такую сумму всего 10% вкладов, отмечают в ЦБ.

Независимо от валюты счета средства будут конвертироваться в доллар – то есть с депозита в евро средства клиенты не изменят.

Те россияне, которые завтра будут открывать новые валютные счета и вклады, смогут снять с них средства только в рублях.