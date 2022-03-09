Цены на нефть марки Brent выросли до 130,62 доллара за баррель

Мировые цены на нефть в среду утром растут на 2% в связи с ожиданиями её недопоставок на рынок из России, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,06%, до 130,62 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 1,63%, до 125,72 доллара.

Опасения по поводу перебоев поставок нефти из-за санкций против РФ поддерживает котировки нефти на максимальных уровнях с 2008 года. Россия - один из крупнейших нефтедобытчиков в мире.