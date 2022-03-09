Apple представила свой новый самый доступный телефон

"Яблочная" корпорация выпустила небольшой и недорого смартфон по цене меньше $500, который получил процессор от более старших моделей, а также поддержку сетей "пятого поколения", сообщает UBR.

Apple на своей первой в этом году презентации 8 марта представила новый "самый доступный iPhone". Модель SE оснащена процессором A15 Bionic, поддержкой 5G и увеличенным временем автономной работы.

В компании также отметили "повышенную надежность" и новую систему камер с расширенными функциями, такими как Smart HDR 4, Photographic Styles и Deep Fusion.

Производитель особо подчеркнул "культовый дизайн" нового iPhone SE, среди отличительных черт которого компактность и прочность. Уже известный по представленным ранее более продвинутым моделям процессор A15 Bionic поддерживает расширенные возможности камеры. Например, в том числе такие энергоемкие, как редактирование фотографий, мобильные игры или дополненная реальность.

Корпус новинки (защита IP67) выполнен в трех цветах: полночь, звездный свет и (PRODUCT)RED (красный). Диагональ дисплея (Retina HD) – 4,7 дюймов, стоимость нового iPhone SE в США (без НДС) $429. Стоимость предыдущей модели в этой линейке, выпущенной два года назад, до презентации составляла $399.