ГСЧС: РФ сбросила три авиабомбы на село в Харьковской области

По состоянию на утро 9 марта оперативная обстановка в Харьковской области остается напряженной. Враг продолжает беспощадно наносить удары по жилому сектору и объектам критической инфраструктуры, сообщает ГСЧС.

В результате очередного авианалета агрессор сбросил по меньшей мере 3 неуправляемых авиабомбы на небольшое село Донец Слобожанской общины. Одна из них попала в фундамент двухэтажного дома на ул. Диденко. Дом разрушился мгновенно, отметили в ГСЧС.

К счастью, 3 человек самостоятельно выбрались из-под завалов. Еще одного вытащили спасатели. Также в завалах нашли тела 2-х погибших, среди которых 7-летний ребенок.