Нацбанк выкупил военные облигации на 20 млрд грн

Правление Национального банка Украины 8 марта приняло решение выкупить военные облигации правительства на сумму 20 млрд грн, сообщается на его сайте, сообщает Новое время.

«Национальный банк Украины в условиях военного положения и с учетом необходимости финансирования Вооруженных Сил Украины для противодействия военной агрессии России с 8 марта 2022 года может оказывать поддержку государственному бюджету путем покупки ценных бумаг правительства на первичном рынке. В то же время, Национальный банк будет финансировать только критические расходы правительства в ограниченных объемах. Такой подход позволит минимизировать риски высокой инфляции и нарушения макрофинансовой стабильности и будет способствовать более быстрому восстановлению рыночных основ функционирования экономики и финансовых рынков в послевоенное время», — говорится в сообщении .

В НБУ подчеркнули, что предоставление кредитов государству со стороны Национального банка является временной мерой в условиях военного положения.

«После завершения войны и возвращения экономики и финансовой системы к функционированию на рыночных началах Национальный банк возобновит традиционный формат инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом и запретом финансирования государственного бюджета», — заверили в НБУ.

Верховная Рада временно (на период действия военного положения) приостановила действие статьи 54 Закона Украины о Нацбанке, запрещающей предоставление Нацбанком кредитов государству.