Генштаб ВСУ назвал потери войск РФ с начала войны
Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные о суммарных потерях российских военных с начала вторжения в Украину. Число потерь среди личного состава превысило 12 тысяч.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.03 ориентировочно составили:
- личного состава более 12 000 человек,
- танков ‒ 317 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1070 ед,
- артиллерийских систем – 120 ед,
- РСЗО - 56 ед,
- средства ПВО - 28 ед,
- самолетов - 49 ед,
- вертолетов – 81 ед,
- автомобильной техники - 482 ед,
- корабли /катера - 3 ед,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.