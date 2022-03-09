Генштаб ВСУ назвал потери войск РФ с начала войны

Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные о суммарных потерях российских военных с начала вторжения в Украину. Число потерь среди личного состава превысило 12 тысяч.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.03 ориентировочно составили:

личного состава более 12 000 человек,

танков ‒ 317 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1070 ед,

артиллерийских систем – 120 ед,

РСЗО - 56 ед,

средства ПВО - 28 ед,

самолетов - 49 ед,

вертолетов – 81 ед,

автомобильной техники - 482 ед,

корабли /катера - 3 ед,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.