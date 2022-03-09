Генштаб ВСУ назвал потери войск РФ с начала войны

Генштаб ВСУ назвал потери войск РФ с начала войны
Фото: Генштаб

Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные о суммарных потерях российских военных с начала вторжения в Украину. Число потерь среди личного состава превысило 12 тысяч.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.03 ориентировочно составили:

  • личного состава более 12 000 человек,
  • танков ‒ 317 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1070 ед,
  • артиллерийских систем – 120 ед,
  • РСЗО - 56 ед,
  • средства ПВО - 28 ед,
  • самолетов - 49 ед,
  • вертолетов – 81 ед,
  • автомобильной техники - 482 ед,
  • корабли /катера - 3 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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