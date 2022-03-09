Британская разведка: ПВО Украины добилась значительных успехов против самолетов РФ

В среду Великобритания заявила, что противовоздушная оборона Украины преуспела против российских самолетов, что, вероятно, мешает России контролировать воздушное пространство, сообщает Европейская правда.

"Украинская противовоздушная оборона достигла значительных успехов в борьбе с современными российскими боевыми самолетами, что, вероятно, не позволило им достичь какого-либо уровня контроля над воздушным пространством" , – говорится в сообщении разведки Министерства обороны Британии в Twitter.

(3 of 3)

Ukrainian air defences appear to have enjoyed considerable success against Russia’s modern combat aircraft, probably preventing them achieving any degree of control of the air. — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 9, 2022

В оценке Британии также сказано, что российским силам не удалось совершить ни одного значимого прорыва в боях к северо-западу от Киева.