В Минобразования ответили, как будут учиться школьники в условиях войны

Проходит две недели каникул, которые были объявлены в школах Украины в день начала войны 24 февраля. Теперь образовательный процесс планируется возобновить в регионах, где это возможно, сообщает Сегодня.

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона.

По его словам, сейчас встал вопрос, что многие жители с детьми были эвакуированы и на западную Украину на безопасные территории, и за пределы нашей страны – Польша, Словакия, страны Балтии.

"Каникулы закончились. Мы приняли решение по организации и началу образовательного процесса в тех местах и регионах Украины, где это возможно" , – сообщил Шкарлет.

Как организуют обучение

По словам министра, в Украине при данных условиях могут быть два возможных варианта:

временное приостановление процесса там, где территории страдают от российской агрессии,

организация образовательного процесса по дистанционной или смешанной форме обучения по согласованию с военно-гражданской администрацией там, где это возможно.

"На сегодняшний день любой ребенок, если он сменил временное место жительства, может приобщиться к любой школе. На сегодняшний день каждый директор, каждый классный руководитель готов брать любого ребенка или на дистанционную или на смешанную форму обучения" , – пояснил Шкарлетт.

Кроме того, с понедельника запускается единая образовательная платформа на базе Всеукраинской школы онлайн, единое образовательное расписание. Если кто-то не сможет присоединиться к конкретному сообществу и школе, он сможет учиться в дистанционном формате.

Отменят ли ЗНО

"Мы приняли решение по одноразовой отмены вступления по ЗНО, отмена ДПА для 11-х классов, потому что 4-й и 9-й мы уже отменили. Отмена ЕВИ и ЕФОВ для вступления в 2022 году" , – сообщил министр образования.

По его словам, на данный момент нарабатывается механизм, по которому будут принимать поступающих в этом году. Но никаких экзаменов университеты собственными силами проводить не будут. Это для того, чтобы предотвратить коррупцию.