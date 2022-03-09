Ситуация на западной границе: через какие пункты легче выехать из Украины

По состоянию на 9.00 среды, 9 марта, на западной границе наблюдаются очереди в отдельных пунктах пропуска, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.

﻿ГПСУ отмечает, что за прошедшие сутки на выезд из Украины проследовали 106 тысяч человек. Большинство выехавших – более 75 тысяч человек – пересекли границу на украинско-польском участке. В результате на данном направлении все еще сохраняются большие очереди.

Республика Польша:

«Ягодин» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Устилуг» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Угринов» – 10 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов;

«Рава-Русская» – 250 л/а, 35 автобусов, 0 пешеходов;

«Грушев» – 180 л/а, 30 автобусов, 0 пешеходов;

«Краковец» – 140 л/а, 35 автобусов, 0 пешеходов;

«Шегини» – 80 л/а, 17 автобусов, 0 пешеходов;

«Смольница» – 0 л/а, 0 пешеходов.

Словацкая Республика:

«Малый Березный» – 200 л/а, 0 пешеходов;

«Ужгород» – 100 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов;

«Малые Селменцы» – 0 пешеходов.

Венгрия:﻿

«Тиса» – 0 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Звоночная» - 10 л/а, 0 пешеходов;

«Косино» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Лужанка» – 15 л/а, 0 пешеходов;

«Вилок» – 0 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

«Дьяково» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Солотвино» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Порубное» – 100 л/а, 0 пешеходов.

Республика Молдова: