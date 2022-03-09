Ситуация на западной границе: через какие пункты легче выехать из Украины
По состоянию на 9.00 среды, 9 марта, на западной границе наблюдаются очереди в отдельных пунктах пропуска, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.
ГПСУ отмечает, что за прошедшие сутки на выезд из Украины проследовали 106 тысяч человек. Большинство выехавших – более 75 тысяч человек – пересекли границу на украинско-польском участке. В результате на данном направлении все еще сохраняются большие очереди.
Республика Польша:
- «Ягодин» – 0 л/а, 0 пешеходов;
- «Устилуг» – 0 л/а, 0 пешеходов;
- «Угринов» – 10 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов;
- «Рава-Русская» – 250 л/а, 35 автобусов, 0 пешеходов;
- «Грушев» – 180 л/а, 30 автобусов, 0 пешеходов;
- «Краковец» – 140 л/а, 35 автобусов, 0 пешеходов;
- «Шегини» – 80 л/а, 17 автобусов, 0 пешеходов;
- «Смольница» – 0 л/а, 0 пешеходов.
Словацкая Республика:
- «Малый Березный» – 200 л/а, 0 пешеходов;
- «Ужгород» – 100 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов;
- «Малые Селменцы» – 0 пешеходов.
Венгрия:
- «Тиса» – 0 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- «Звоночная» - 10 л/а, 0 пешеходов;
- «Косино» – 0 л/а, 0 пешеходов;
- «Лужанка» – 15 л/а, 0 пешеходов;
- «Вилок» – 0 л/а, 0 пешеходов.
Румыния:
- «Дьяково» – 0 л/а, 0 пешеходов;
- «Солотвино» – 0 л/а, 0 пешеходов;
- «Порубное» – 100 л/а, 0 пешеходов.
Республика Молдова:
- «Мамалыга» – 0 л/а, 0 пешеходов;
- «Кельменцы» – 0 л/а, 0 пешеходов;
- «Россошани» – 0 л/а, 0 пешеходов;
- «Сокиряны» – 0 л/а, 0 пешеходов.