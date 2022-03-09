Ситуация на западной границе: через какие пункты легче выехать из Украины

Ситуация на западной границе: через какие пункты легче выехать из Украины
Фото: Госпогранслужба

По состоянию на 9.00 среды, 9 марта, на западной границе наблюдаются очереди в отдельных пунктах пропуска, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.

﻿ГПСУ отмечает, что за прошедшие сутки на выезд из Украины проследовали 106 тысяч человек. Большинство выехавших – более 75 тысяч человек – пересекли границу на украинско-польском участке. В результате на данном направлении все еще сохраняются большие очереди.

Республика Польша:

  • «Ягодин» – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • «Устилуг» – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • «Угринов» – 10 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов;
  • «Рава-Русская» – 250 л/а, 35 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Грушев» – 180 л/а, 30 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Краковец» – 140 л/а, 35 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Шегини» – 80 л/а, 17 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Смольница» – 0 л/а, 0 пешеходов.

Словацкая Республика:

  • «Малый Березный» – 200 л/а, 0 пешеходов;
  • «Ужгород» – 100 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов;
  • «Малые Селменцы» – 0 пешеходов.

Венгрия:﻿

  • «Тиса» – 0 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Звоночная» - 10 л/а, 0 пешеходов;
  • «Косино» – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • «Лужанка» – 15 л/а, 0 пешеходов;
  • «Вилок» – 0 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

  • «Дьяково» – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • «Солотвино» – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • «Порубное» – 100 л/а, 0 пешеходов.

Республика Молдова:

  • «Мамалыга» – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • «Кельменцы» – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • «Россошани» – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • «Сокиряны» – 0 л/а, 0 пешеходов.
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