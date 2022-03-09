ОВА: оккупанты обстреляли Северодонецк и Рубежное Луганской области

Российские оккупанты обстреляли Северодонецк и Рубежное Луганской области, десять человек погибли, столько же пострадали, сообщает Новое время.

Как сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, города пережили самые страшные сутки с начал войны России против Украины.

Оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы городов.

"Только Северодонецк за 24 часа подвергся трем массированным обстрелам — дважды примерно в 04:00 — вчера и сегодня — и вчера в 12:50. За сутки по области у нас есть 63 поврежденных или полностью разрушенных дома" , — отметил он.

Утром в среду, 9 марта, россияне вели обстрел жилого квартала между шоссе Строителей и ул. Курчатова — зафиксированы попадания в квартиры на первых трех этажах дома по шоссе Строителей, 11-б и в станцию ​​технического обслуживания.

В результате обстрелов Северодонецка погибли восемь человека, еще десять пострадали.

Двое погибших в результате обстрелов найдены в Рубежном.