Верещук: Украина и РФ согласовали прекращение огня для эвакуации населения по 6 коридорам

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о достигнутом с РФ согласовании маршрутов эвакуации мирного населения из ряда населенных пунктов, а также договоренности о прекращении огня с 9:00 до 21:00 в среду, сообщает Интерфакс-Украина.

"Полшестого утра мы получили сообщение от РФ о согласовании ранее предложенных нами маршрутов… Мы направили свое письмо в Международный Комитет Красного Креста (МККК) и в 9 часов утра происходит разговор нашего премьер-министра Шмыгаля Дениса Анатольевича с руководителем МККК Питером Майером о подтверждении такого согласования. Военные соглашаются прекратить огонь с 9 часов до 21 часа текущего дня", - сказал Верещук в видеообращении.

По ее словам, режим прекращения огня будут установлен на следующих направлениях эвакуации гражданского населения:

Энергодар Запорожской области – Запорожье;

Сумы – Полтава;

Мариуполь Донецкой области – Запорожье;

Волноваха Донецкой области – Покровск Донецкой области;

Изюм Харьковской области - Лозовая Харьковской области;

из городов Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель Киевской области в Киев через села Стоянка и Белгородка.

Кроме того, по словам министра, будет проводиться отдельная спецоперация по эвакуации дома ребенка из г.Ворзель Киевской области, в котором по состоянию на сейчас находятся 55 детей и 26 сотрудников