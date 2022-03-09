С начала года в Украину было импортировано 500 млн кубометров газа

С начала года Украина импортировала около 500 млн кубометров природного газа, сообщает Enkorr.

«С начала года в Украину было импортировано около 500 млн куб. м газа. В настоящее время ежедневно импортируется около 9 млн куб. м газа. Основное направление — Венгрия (49%). Словакия — 29%. Польша — 22%. Напомним, что за последние полгода «Оператор ГТС Украины» почти вдвое увеличил объем гарантированных мощностей в Украину с 27 млн куб. м до почти 54 млн куб. м», — написал он на своей страничке в социальной сети Facebook.

В феврале ООО «Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины» и оператор ГТС Словакии компания Eustream договорились об увеличении гарантированных мощностей для импорта природного газа на 15 млн куб. м — до 42 млн куб. м в сутки на точке соединения «Будинце» (Словакия) на период до 31 марта.