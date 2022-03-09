Удовлетворение иска Украины в Гааге поможет в изоляции России – генпрокуратура

7 марта в Гааге состоялись слушания по иску Украины против России. Киев выдвинул претензии в связи с искажением российской стороной понятия «геноцид» для оправдания вооруженной агрессии, сообщает Зеркало недели.

Украинская сторона просит Международный Суд ООН принять временные меры: обязать РФ остановить вооруженную агрессию на территории Украины и гарантировать, что военные и другие вооруженные подразделения под ее контролем прекратили участие в военных действиях.

Но надеяться на то, что решение суда, каким бы оно ни было, остановит российскую агрессию, не стоит, предупреждает экс-заместитель генерального прокурора Украины.

«Если оно будет принято в пользу Украины, – это еще один инструмент, который вместе с другими ведет к полной политической изоляции России. И очередной аргумент, доказывающий абсолютную безосновательность российских обвинений и попыток оправдать агрессию в отношении Украины», - объясняет он .

В то же время, вопрос действенности инструментов международного права в предотвращении агрессии остается открытым. Ведь пока никакие санкции и правовые решения так и не смогли уберечь центр Европы от вооруженной агрессии.

В Международном суде ООН в Гааге прошли слушания по делу «Украина против России». На этот раз Киев пытается привлечь РФ к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии против нашей страны.