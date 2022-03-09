Утвержден перечень товаров, которые признаются гуманитарной помощью

Правительство утвердило перечень категорий товаров, признаваемых гуманитарной помощью. Это будет происходить без проведения процедуры признания таких товаров гуманитарной помощью в каждом конкретном случае, сообщает Корреспондент.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 7 марта.

В перечень вошли почти все продовольственные товары и широкий список промышленных.

Отмечается, что на период военного положения пропуск через таможенную границу Украины товаров гуманитарной помощи, проводится по месту пересечения таможенной границы Украины путем представления товаросопроводительных документов или декларации.