Утвержден перечень товаров, которые признаются гуманитарной помощью
Правительство утвердило перечень категорий товаров, признаваемых гуманитарной помощью. Это будет происходить без проведения процедуры признания таких товаров гуманитарной помощью в каждом конкретном случае, сообщает Корреспондент.
Об этом говорится в постановлении Кабмина от 7 марта.
В перечень вошли почти все продовольственные товары и широкий список промышленных.
Отмечается, что на период военного положения пропуск через таможенную границу Украины товаров гуманитарной помощи, проводится по месту пересечения таможенной границы Украины путем представления товаросопроводительных документов или декларации.