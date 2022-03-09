Intel приостанавливает все поставки в РФ и Белоруссию

Крупнейший в мире производитель микропроцессоров Intel приостанавливает все поставки в Россию и Белоруссию. Таким образом компания ответила на российское вторжение в Украину, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Мы осуждаем вторжение России в Украину, и мы приостановили все поставки клиентам как в России, так и в Беларуси. Наши мысли со всеми, кто пострадал от этой войны" , - говорится в сообщении.

Отметим, что перед этим министр цифровой трансформации Михаил Федеров призвал компанию " немедленно приостановить поставки в РФ.