Intel приостанавливает все поставки в РФ и Белоруссию
Крупнейший в мире производитель микропроцессоров Intel приостанавливает все поставки в Россию и Белоруссию. Таким образом компания ответила на российское вторжение в Украину, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
"Мы осуждаем вторжение России в Украину, и мы приостановили все поставки клиентам как в России, так и в Беларуси. Наши мысли со всеми, кто пострадал от этой войны", - говорится в сообщении.
Отметим, что перед этим министр цифровой трансформации Михаил Федеров призвал компанию " немедленно приостановить поставки в РФ.
"Я верю, что ваши лучшие технические решения предназначены для мира. Я призываю вас, Intel, перестать продавать свои решения России, когда их танки и ракеты убивают мирных украинцев!"- написал Федоров в Twitter.