Минобороны: В Харькове возобновлено украинское телевизионное вещание

В Харькове уже доступны 16 национальных телеканалов мультиплексов МХ-1 и МХ-2, а также местный общественный вещатель — UA Харьков, сообщает пресс-служба Минобороны.

Телебашня в Харькове пострадала от обстрела оккупантами 6 марта.

Кроме эфирного вещания, получить бесплатный доступ к украинским телеканалам можно несколькими способами:

На спутнике. Украинские телеканалы раскодированы на спутнике. Это означает, что доступ к ним бесплатный. Для просмотра телевидения требуется спутниковый ресивер и спутниковая антенна.

В Youtube. Большинство украинских каналов имеют каналы на Youtube. Если у вас есть быстрый интернет, найдите в мобильном приложении или на веб-странице Youtube желаемый канал. Если скорость интернета невысокая, выберите в настройках видео более низкое разрешение (три точки в верхней части видео – качество – 360р или 480р – этого будет достаточно).

На ОТТ-сервисах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll TV доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный. Найдите желаемый канал в приложении или на веб-странице любимой платформы.