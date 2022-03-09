Джонсон не видит возможности возвращения к нормальным отношениям с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он не видит возможности возвращения к нормальным отношениям с Россией, так как она нарушила фундаментальные принципы международного права, сообщает Новое время.

"Россия, напав на Украину, нарушила фундаментальные принципы международного права, и я не вижу возможности возвращения к нормальным отношениям" , — сказал он.

По словам Джонсона, не наша задача пытаться изменить Россию и решать какой она должна быть.

"Наша задача — добиться того, чтобы мы были едины и мы противостояли агрессии, помогая Украине. И чтобы Путин потерпел неудачу в этом начинании" , — сказал он.

Полномасштабная война России против Украины длится уже две недели: среда, 9 марта — 14-й день вторжения. За это время российские войска потеряли в Украине более 12 тыс. человек, свыше 300 танков и более 1 тыс. единиц боевой бронетехники.