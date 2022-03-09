Укрзализныця добавила эвакуационные рейсы на популярные направления

Укрзализныця добавила эвакуационные рейсы на популярные направления
Фото: Facebook

Укрзализныця добавляет эвакуационные рейсы из городов, где наблюдается наибольший спрос пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба﻿ компании.

Речь идет о рейсах Интерсити+ из Дарницы (левый берег Киева) во Львов сегодня в 13:00; Кривой Рог – Чоп в 15:00; Днепр – Львов в 19:00.

При этом отмечается, что рейс 724 Харьков – Львов в 17:00 отменен из-за насыщенности рейсов из Харькова.

"Мы продолжаем следить за ситуацией на вокзалах и оперативно корректировать график эвакуационных поездов. Первый утренний Интерсити+ отправился из Харькова, еще два поезда ожидают посадку", – сообщают в УЗ.

Другие плановые рейсы по ст. Харьков:

  • 12:36 - №46 Лиман – Ужгород
  • 14:00 – ИС+ Харьков – Львов
  • 14:39 - №114, 142 Львов - Лиман
  • 15:09 - №15 Харьков – Рахов
  • 19:27 - №795 Харьков – Днепр
  • 21:08 - №2 Константиновка – Ивано-Франковск
  • 21:43 - №7 Харьков – Одесса
  • 22:40 - №45 Ужгород – Лиман
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