Укрзализныця добавила эвакуационные рейсы на популярные направления
Укрзализныця добавляет эвакуационные рейсы из городов, где наблюдается наибольший спрос пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Речь идет о рейсах Интерсити+ из Дарницы (левый берег Киева) во Львов сегодня в 13:00; Кривой Рог – Чоп в 15:00; Днепр – Львов в 19:00.
При этом отмечается, что рейс 724 Харьков – Львов в 17:00 отменен из-за насыщенности рейсов из Харькова.
"Мы продолжаем следить за ситуацией на вокзалах и оперативно корректировать график эвакуационных поездов. Первый утренний Интерсити+ отправился из Харькова, еще два поезда ожидают посадку", – сообщают в УЗ.
Другие плановые рейсы по ст. Харьков:
- 12:36 - №46 Лиман – Ужгород
- 14:00 – ИС+ Харьков – Львов
- 14:39 - №114, 142 Львов - Лиман
- 15:09 - №15 Харьков – Рахов
- 19:27 - №795 Харьков – Днепр
- 21:08 - №2 Константиновка – Ивано-Франковск
- 21:43 - №7 Харьков – Одесса
- 22:40 - №45 Ужгород – Лиман