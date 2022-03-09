Укрзализныця добавила эвакуационные рейсы на популярные направления

Укрзализныця добавляет эвакуационные рейсы из городов, где наблюдается наибольший спрос пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба﻿ компании.

Речь идет о рейсах Интерсити+ из Дарницы (левый берег Киева) во Львов сегодня в 13:00; Кривой Рог – Чоп в 15:00; Днепр – Львов в 19:00.

При этом отмечается, что рейс 724 Харьков – Львов в 17:00 отменен из-за насыщенности рейсов из Харькова.

"Мы продолжаем следить за ситуацией на вокзалах и оперативно корректировать график эвакуационных поездов. Первый утренний Интерсити+ отправился из Харькова, еще два поезда ожидают посадку", – сообщают в УЗ.

Другие плановые рейсы по ст. Харьков: