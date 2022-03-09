Украина на период войны должна разрешить топливо Евро-4
Украина на период войны с Россией должна разрешить ввоз и продажу топлива экологического стандарта Евро-4. Такое мнение высказал директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, сообщает Enkorr.
«Надо временно разрешить использование топлива стандартов Евро-4. Техника ВСУ этого вообще не заметит. Танки, «ЗИЛы», тепловозы и прочие поедут запросто – это техника в основной массе не новая», - написал он на своей странице в Facebоok.
По его словам, на внешнем рынке есть интересные ценовые предложения по Евро-4, которые позволят увеличить наполнение украинского рынка топливом.
«Гражданский транспорт тоже переживет. Жесткие европейские требования по топливу в основном преследуют экологические цели. Сейчас для нашей жизни и здоровья есть куда более серьезные угрозы, чем выхлопы в пробках из машин беженцев», - отметил Куюн.
Также, по мнению эксперта, в Украине необходимо пересмотреть формулу государственного регулирования розничных цен на топливо.
«И госрегулирование. Оно должно быть, но формулу надо адаптировать к новым реалиям. Контроль за соблюдением ценовой дисциплины запросто обеспечат местные администрации», - считает он.