Украина на период войны должна разрешить топливо Евро-4

Украина на период войны с Россией должна разрешить ввоз и продажу топлива экологического стандарта Евро-4. Такое мнение высказал директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, сообщает Enkorr.

«Надо временно разрешить использование топлива стандартов Евро-4. Техника ВСУ этого вообще не заметит. Танки, «ЗИЛы», тепловозы и прочие поедут запросто – это техника в основной массе не новая», - написал он на своей странице в Facebоok.

По его словам, на внешнем рынке есть интересные ценовые предложения по Евро-4, которые позволят увеличить наполнение украинского рынка топливом.

«Гражданский транспорт тоже переживет. Жесткие европейские требования по топливу в основном преследуют экологические цели. Сейчас для нашей жизни и здоровья есть куда более серьезные угрозы, чем выхлопы в пробках из машин беженцев», - отметил Куюн.

Также, по мнению эксперта, в Украине необходимо пересмотреть формулу государственного регулирования розничных цен на топливо.