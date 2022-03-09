В ООН отрицают информацию о запрете называть войну России против Украины "войной"

В Организации Объединенных Наций отрицают информацию о том, что ООН якобы запретила работникам называть вторжение России в Украину войной, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"Это неправда. Это не тот случай, когда персонал был проинструктирован не использовать такие слова как "война" и "вторжение" для описания ситуации" , — говорится в сообщении.

Пресс-служба также приводит цитату заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

"Около двух недель спустя до боли ясно, что больше всего пострадали после вторжения России в Украину мирные жители — убитые, раненые, перемещенные. Эта война бессмысленна. Мы готовы поддержать все добросовестные усилия на переговорах по прекращению кровопролития" , — заявляла Ди Карло.

Ранее в СМИ появилась информация, что ООН запретила своим сотрудникам использовать слова "война" или "вторжение" для характеристики действий России в Украине.