МВД: Помиловали несколько сотен заключенных, которые захотели взять в руки оружие

Комиссия по помилованию досрочно отпустила из мест отбывания наказаний несколько сотен заключенных, которые захотели взять в руки оружие для обороны нашего государства, сообщает Укринформ.

Об этом сказал во время всеукраинского телемарафона министр внутренних дел Денис Монастырский.

“Комиссия по помилованию сейчас работает и уже совершила целый ряд актов помилования лиц, желающих принять участие в защите Украины. Речь идет о нескольких сотнях лиц, которые помилованы и взяли в руки оружие и пошли на защиту Украины” , - сказал он.

Ранее прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк сообщил, что из тюрем и СИЗО освобождают бывших военных, которые выразили желание воевать против российских захватчиков.

Одним из условий увольнения является то, что лицо должно быть осуждено за насильственные преступления.