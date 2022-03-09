МВД: Помиловали несколько сотен заключенных, которые захотели взять в руки оружие

МВД: Помиловали несколько сотен заключенных, которые захотели взять в руки оружие
Фото: Faceboоk

Комиссия по помилованию досрочно отпустила из мест отбывания наказаний несколько сотен заключенных, которые захотели взять в руки оружие для обороны нашего государства, сообщает Укринформ.

Об этом сказал во время всеукраинского телемарафона министр внутренних дел Денис Монастырский.

“Комиссия по помилованию сейчас работает и уже совершила целый ряд актов помилования лиц, желающих принять участие в защите Украины. Речь идет о нескольких сотнях лиц, которые помилованы и взяли в руки оружие и пошли на защиту Украины”, - сказал он.

Ранее прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк сообщил, что из тюрем и СИЗО освобождают бывших военных, которые выразили желание воевать против российских захватчиков.

Одним из условий увольнения является то, что лицо должно быть осуждено за насильственные преступления.

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