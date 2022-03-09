The Times: техника РФ превратится морозильники, в Украину идут арктические ветра

В Украину надвигаются арктические ветра, которые превратят российскую технику в 40-тонные морозильники. Оккупанты будут вынуждены покинуть боевые машины, или замерзать в них, сообщает РБК-Украина.

По мнению аналитиков, сильное похолодание может остановить продвижение России, поскольку войска будут вынуждены либо покинуть свои транспортные средства, или сидеть в "40-тонных железных морозильниках".

Об этом пишет британское издание The Times.

"Арктический воздух, движущийся через Россию и Украину, будет сочетаться с восточным ветром, что приведет к снижению температуры до -10 градусов ночью вокруг Киева и Харькова в ближайшие дни. Если учесть похолодание от ветра, то, по прогнозам, может быть и до -20 градусов" , - пишет издание.

Аналитики утверждают, что это может затруднить продвижение россиян, особенно тех, кто застрял в 60-ти километровой колонне к северу от украинской столицы.

Майор Кевин Прайс, прослуживший в британской армии в течение двадцати лет, в комментарии изданию рассказал:

"-20 градусов мороза ухудшит российские силы, нет никаких сомнений. Но это улучшит мобильность по пересеченной местности, так как грязи будет меньше, но россияне не готовы к условиям арктики" , - сказал Прайс.

По его словам, штурм столицы без соответствующей одежды был бы "невероятно тяжелым", а дефицит топлива также будет означать, что солдаты не смогут запустить свои двигатели, чтобы согреться.

"Представьте, что вы всю ночь сидели в 40-тонной морозильной камере из железа" , - сказал он, добавив, что очень низкие температуры также, вероятно, повлияют на производительность техники, без соответствующих смазочных материалов.

Прайс считает, что ухудшение погоды еще больше повредит моральному духу России и нанесет жертвы.

"Это не решающий фактор, но это очень нежелательное развитие событий для российских командиров. Температура ниже средней для этого времени года, а российские войска, вероятно, к этому не готовы" , - отметил Прайс.

Бригадный генерал Бен Барри, который сейчас является старшим научным сотрудником по Сухопутным войскам в Международном институте стратегических исследований в Лондоне, сказал, что погода повлияет и на украинцев.

"Это замедлит ситуацию для обеих сторон. Доля войск, которые начинают получать обморожения, возрастет" , - считает Барри.

Вместе с тем военный чиновник НАТО сказал CNN, что, несмотря на использование всех сил, она сосредоточила в Украине и вокруг нее, Россия достигла очень незначительного прогресса.

"Мы видим очень мало изменений. Впервые мы не ожидаем, что они достигнут каких-либо достижений в ближайшие несколько дней" , - резюмировал он.

Напомним, по данным СНБО, российская армия практически полностью исчерпала свой потенциал. Это заметно не только в массовой мобилизации в стране, но и в нехватке военной техники и боеприпасов.