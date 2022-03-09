ПриватБанк начал продавать военные облигации населению
ПриватБанк открыл возможность покупать военные ОВГЗ в режиме online на сайте Приват24. Такую возможность имеют клиенты, которые готовы сделать взнос не менее 100 тысяч гривен, сообщает РБК-Украина.
В пресс-службе рассказали, как это сделать:
- Зайти на сайт Приват24 (в мобильной версии такая опция отсутствует)
- В разделе "Услуги" меню "Ценные бумаги" и выбрать ОВГЗ
- Заполнить предложенную форму и подписать с помощью электронной подписи (ЭЦП/КЭП) документы об открытии счета в ценных бумагах и приобретение бумаг.
Купить военные ОВГЗ можно так же, как и обычные. С механизмом покупки можно ознакомиться в видео.