Как работает метро в Киеве: время, схема и интервалы

Метро в Киеве работает в режиме перевозок с 08:00 до 19:00. Подземные станции круглосуточно работают как укрытие, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет КП "Киевский метрополитен".

Схема движения поездов:

Красная линия - от ст. "Шулявская" до ст. "Университет"

Синяя линия -от ст. "Героев Днепра" до ст. "Теремки", без остановки на ст. "Майдан Независимости" и "Площадь Льва Толстого"

Зеленая линия - от ст. "Сырец" до ст. "Выдубичи, без остановки на станциях "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота". Также работает участок "Славутич" - "Красный хутор"

Фото: схема движения поездов метро

Ориентировочный интервал движения 40 минут. График работы может оперативно изменяться при необходимости.