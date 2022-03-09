Резников попросил украинцев не распространяться о новом вооружении ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинцам с просьбой не распространять не подтвержденную официально информацию о поступлении в страну нового вооружения из других стран. Об этом он написал у себя в Facebook﻿.

"Уважаемые украинцы! Военно-политическое руководство государства проводит интенсивные переговоры с нашими партнерами для получения помощи для защиты Украины. Министерство обороны работает на своем уровне как по направлению привлечения материально-технической помощи, так и посредством взаимодействия с коммерческими поставщиками", – написал министр.

Он пояснил, что военно-техническое сотрудничество – "очень щепетильная сфера, которая требует чрезвычайно взвешенного подхода к публичным комментариям" , и в особенности – в период войны.

"В этой связи я обращаюсь с просьбой ко всем. Пожалуйста, не распространяйте сообщения о предоставлении определенными странами того или иного оружия нашему государству. Воздерживайтесь от комментариев на этот счет", – попросил Резников.

Министр также попросил оставить "право высказываться на эти темы только официальным лицам" .

"Я понимаю стремление людей поделиться хорошими новостями. Но иногда это создает информационный фон, негативно влияющий на результат. Это может осложнить получение дополнительных возможностей нашей армией, которую она просто должна получить. В результате Украина может нести потери, которых мы могли избежать и должны избегать!" – пояснил он.

При этом Резников пообещал, что "всю информацию, которую можно будет обнародовать по согласованию с партнерами, мы обязательно и своевременно обнародуем" .