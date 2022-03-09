Резников попросил украинцев не распространяться о новом вооружении ВСУ
Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинцам с просьбой не распространять не подтвержденную официально информацию о поступлении в страну нового вооружения из других стран. Об этом он написал у себя в Facebook.
"Уважаемые украинцы! Военно-политическое руководство государства проводит интенсивные переговоры с нашими партнерами для получения помощи для защиты Украины. Министерство обороны работает на своем уровне как по направлению привлечения материально-технической помощи, так и посредством взаимодействия с коммерческими поставщиками", – написал министр.
Он пояснил, что военно-техническое сотрудничество –
"очень щепетильная сфера, которая требует чрезвычайно взвешенного подхода к публичным комментариям", и в особенности – в период войны.
"В этой связи я обращаюсь с просьбой ко всем. Пожалуйста, не распространяйте сообщения о предоставлении определенными странами того или иного оружия нашему государству. Воздерживайтесь от комментариев на этот счет", – попросил Резников.
Министр также попросил оставить
"право высказываться на эти темы только официальным лицам".
"Я понимаю стремление людей поделиться хорошими новостями. Но иногда это создает информационный фон, негативно влияющий на результат. Это может осложнить получение дополнительных возможностей нашей армией, которую она просто должна получить. В результате Украина может нести потери, которых мы могли избежать и должны избегать!" – пояснил он.
При этом Резников пообещал, что
"всю информацию, которую можно будет обнародовать по согласованию с партнерами, мы обязательно и своевременно обнародуем".
"Враг не должен знать, чего ему ждать. Пусть это будет ему неприятным сюрпризом. Надеюсь на понимание", – подытожил министр.