Нова пошта начала выдавать денежные переводы Western Union и Ria - как получить
В отделениях Новой пошты можно получить международные денежные переводы Western Union и Ria, отменившие комиссию в Украине, сообщает Новое время.
Как сообщил почтовый оператор, теперь знакомые или родственники из-за границы могут отправлять денежные переводы в Украину без комиссии через Western Union и Ria. Льготные условия будут действовать до 31 марта.
В частности, Western Union не взимает комиссию за переводы украинцам из всех стран мира, а Ria — без комиссии только из Армении, Болгарии, Кипра, Чехии, Грузии, Молдовы, Польши и Румынии.
Получить международные переводы Western Union и Ria можно в любом работающем отделении Новой пошты. Их список постоянно обновляется и доступен по этой ссылке.
Чтобы получить международный денежный перевод в Новой поште нужно:
- сообщить оператору номер перевода, который назвал вам отправитель денег;
- назвать фамилию, имя и страну отправителя;
- предоставить документы, удостоверяющие личность, и получить перевод наличными в гривне.