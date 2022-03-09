Нова пошта начала выдавать денежные переводы Western Union и Ria - как получить

В отделениях Новой пошты можно получить международные денежные переводы Western Union и Ria, отменившие комиссию в Украине, сообщает Новое время.

Как сообщил почтовый оператор, теперь знакомые или родственники из-за границы могут отправлять денежные переводы в Украину без комиссии через Western Union и Ria. Льготные условия будут действовать до 31 марта.

В частности, Western Union не взимает комиссию за переводы украинцам из всех стран мира, а Ria — без комиссии только из Армении, Болгарии, Кипра, Чехии, Грузии, Молдовы, Польши и Румынии.

Получить международные переводы Western Union и Ria можно в любом работающем отделении Новой пошты. Их список постоянно обновляется и доступен по этой ссылке.

Чтобы получить международный денежный перевод в Новой поште нужно: