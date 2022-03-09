Венецианская комиссия инициирует исключение РФ из организации

Венецианская комиссия инициирует прекращение права России на представительство в организации﻿. Об этом идет речь в сообщении Конституционного Суда Украины, сообщает Деловая столица.

"Члены бюро Венецианской комиссии 8 марта согласовали решение, чтобы президент ВК госпожа Клер Бази-Малори обратилась в Комитет министров Совета Европы с вопросом о прекращении права России на представительство в Венецианской комиссии" , — отметили в КСУ.

Полномочным органом, который может принять решение о прекращении такого представительства в Венецианской комиссии, является Комитет министров Совета Европы.

Ожидается, что он примет свое решение по этому вопросу 10 марта.