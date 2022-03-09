Зеленский поговорил с Трюдо об оборонном сотрудничестве

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"Поговорил с моим другом Джастином Трюдо об оборонном сотрудничестве Украины и Канады и о том, как усилить санкционное давление на Россию", – написал Зеленский.

Главы государств согласовали дальнейшие дипломатические шаги в этом направлении.

"Канада бок о бок с Украиной. Чувствуем это каждый день", – отметил президент.