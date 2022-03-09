МИД РФ: В задачи России не входит свержение действующей власти Украины

В задачи "специальной операции" в Украине не входит оккупация страны, разрушение ее государственности и свержение действующей власти, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Интерфакс.

"В ее задачи (спецоперации) не входят ни оккупация Украины, ни разрушение ее государственности, ни свержение действующей власти. Она не направлена против мирного населения", - сказала она в среду на брифинге в Москве .

По словам Захаровой, "приходится все это повторять, исходя из количества той дезинформации, классических "вбросов", которые разрабатываются западными спецслужбами".

"Серьезную обеспокоенность вызывают методы ведения боевых действий украинской стороной, мы прекрасно понимаем, что за вооруженные силы Украины выступают экстремисты, еще недавно бывшие даже юридически оформленные в некие националистические военизированные батальоны", - отметила Захарова .

Она убеждена, что украинская сторона использовала "фосфорные боеприпасы", а также "использует мирное население в качестве живого щита".

По словам Захаровой, около 2 миллионов человек обратились с просьбами об эвакуации в Россию.

"Уже перешли на российскую территорию около 140 тысяч человек", - сказала она .

Представитель МИД РФ отметила, что "на практике договоренности (с украинской стороной по эвакуации), к сожалению, зачастую не соблюдаются".