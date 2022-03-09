"Укрэнерго" заявляет о полном обесточивании Чернобыльской АЭС из-за действий оккупантов
Чернобыльская АЭС полностью обесточена действиями российских оккупантов, сообщил системный оператор НЭК "Укрэнерго", сообщает Интерфакс-Украина.
"В результате вражеских действий российских оккупантов полностью обесточена Чернобыльская АЭС! Боевые действия продолжаются, что делает невозможным ремонтные работы и восстановление энергоснабжения", - говорится в сообщении НЭК.
Как сообщалось, военные РФ захватили территорию зоны отчуждения ЧАЭС.
Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) констатировало прекращение дистанционной передачи данных с установленных на Чернобыльской АЭС систем контроля за соблюдением гарантий.
"На данный момент никто не понимает, что происходит в Чернобыле и что угрожает региону. Крайне опасная ситуация", - отметили в МАГАТЭ.