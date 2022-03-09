Канада отправит Украине высокоспециализированную военную технику

Канада отправит Украине очередную партию высокоспециализированной военной техники, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Интерфакс-Украина.

"Только что говорил с президентом Зеленским. Я сообщил ему, что Канада отправит Украине очередную партию высокоспециализированной военной техники. Мы обсуждали также санкции против России и гуманитарную помощь Украине" , - написал Трюдо в Twitter в среду.

Он добавил, что пригласил президента Украины выступить перед парламентом Канады.