Канада отправит Украине высокоспециализированную военную технику
Канада отправит Украине очередную партию высокоспециализированной военной техники, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Интерфакс-Украина.
"Только что говорил с президентом Зеленским. Я сообщил ему, что Канада отправит Украине очередную партию высокоспециализированной военной техники. Мы обсуждали также санкции против России и гуманитарную помощь Украине", - написал Трюдо в Twitter в среду.
Он добавил, что пригласил президента Украины выступить перед парламентом Канады.
"Канадцы были воодушевлены храбростью и стойкостью украинцев, а также лидерством, которое продемонстрировал президент, и я знаю, что они хотят услышать его личное мнение", - пояснил премьер.