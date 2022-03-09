Зеленский: Украинцы выстояли и вдохновили весь мир своей решительностью

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Соответствующее видео было опубликовано﻿ на сайте ОП.

Зеленский отметил, что масштаб угрозы Украине сейчас максимальный, поскольку оккупационный контингент уже завел на территорию страны почти всех, кого собирали для вторжения.

"Но и масштаб нашего ответа – максимальный. И это два разных слова "максимальный" – у них и у нас. У них – только техника. По максимуму. У нас – к технике еще и наш народ. На высоте. У них – только приказы. Наступать, убивать, издеваться. А у нас – еще и реальное желание миллионов украинцев победить. Защититься. Очистить свое государство" , - сказал он. ﻿

Глава государства отметил, что теперь весь мир знает о героизме украинцев.

"Даже там, где нас не поддерживают, даже там хорошо знают, чего мы достигли. И чувствуют, чего мы еще достигнем, если сохраним страну. Если сохраним единство. Национальную силу. Если будем и дальше отвечать мудро и смело на активность врага, который может разрушить стены наших домов, наших школ, наших церквей. Может разбить украинские предприятия. Но никогда не доберется до нашей души, до нашего сердца, до нашего умения жить свободно. И бороться смело" , - сказал он.

Он добавил, что украинские военные и терроборона смогли пополнить арсенал нашей техники за счет многих трофеев, которые взяли на поле боя. Теперь танки врага, бронемашины, боеприпасы теперь будут работать на оборону Украины.

Зеленский также обратился к российским солдатам.

"У вас ещё есть шанс выжить. Почти две недели нашего сопротивления показали вам, что мы не сдадимся. Потому что это наш дом. Это наши семьи и дети. Мы будем воевать, пока не вернём свою землю и пока не ответим сполна за всех наших убитых людей. За убитых детей. Вы ещё можете спастись, если просто уйдёте. Не верьте своим командирам, когда они говорят вам, что у вас ещё есть шансы в Украине. Вас здесь ничего не ждёт. Кроме плена, кроме гибели. Вы забираете наши жизни и отдадите свои. И мы знаем – у нас есть перехваты, – что ваши командиры уже всё понимают.

Нужно заканчивать эту войну. Нужно возвращаться к миру. Уходите из наших домов, уходите к себе" , - призвал Зеленский.

Президент снова призвал мир принимать решение побыстрее и закрыть украинское небо.

"Мы благодарны Польше за альтернативу – за готовность предоставить Украине боевые самолеты. Вопросы в логистике. По сути, технический вопрос. Его нужно решать! Немедленно.

Есть официальное решение Польши передать самолеты на соответствующую базу – американскую базу. У нас также есть подтверждение – мы все слышали – что договоренность американской стороны с Польшей есть, она достигнута. Но при этом слышим, что предложение Польши вроде бы необоснованно. И это говорят в Вашингтоне. Это тоже мы с вами читали. Так когда же будет решение? Слушайте: у нас война! У нас нет времени на эти сигналы. Это ведь не пинг-понг! Это о человеческих жизнях! Мы еще раз просим: решайте это побыстрее. Не перебрасывайте ответственность, отправьте нам самолеты" , - сказал он.

Также Зеленский отметил, что вчера, 8 марта, удалось организовать гуманитарный коридор.

"Из города Сумы в Полтаву. Спасли 1600 студентов и 3,5 тысячи жителей города. Продолжается эвакуация людей из городов и городков Киевской области. Из Дымера, Ворзеля, Ирпеня вывезли уже более 18 тысяч человек. Сегодня сделаем все для продолжения работы гуманитарных коридоров. Сумы - Полтава. Изюм - Лозовая. Энергодар - Запорожье. Мариуполь - Запорожье. Ворзель, Буча, Бородянка, Гостомель в Киев" , - отметил глава государства.

Он добавил, что утром говорил с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо, подтвердившим полную поддержку. Также ночью вернулась украинская делегация из Беларуси, после доклада будет начата подготовка к новым раундам переговоров.

Зеленский также отметил, что сейчас очень важно единство, а потому все работающие на раскол страны получат быстрый ответ.

"Мы получаем много сигналов о том, что некоторые в Украине решили, что могут уже не бороться. Вместе со всеми. И пробует как-то отдельно, за что-то там свое личное, за какую-то собственную выгоду... Мы получаем разные сигналы о том, что некоторые политики снова ищут ниточки в Россию, а некоторые – опять работают на раскол, вопреки единству.