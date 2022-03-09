Курсы доллара и евро в России обновили исторические рекорды

Доллар торгуется максимум по 120,8 рубля, евро – по 131 рублю. По словам главы налогового комитета ВРУ Данила Гетманцева, продажа доллара в РФ на черном рынке достигает 300 рублей, сообщает UBR.

Сегодня, 9 марта, курсы доллара и евро в ходе торгов на "Московской бирже" обновили очередной исторический максимум. В частности, доллар торгуется максимум по 120,83 рубля, евро – по 131 рублю.

Так, в 11:53 по московскому времени курс доллара США составил 118,51 рубля. Это на 13,51 рубля больше по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Стоимость евро достигла 126 рублей, подорожание составило 7,01 рубля.

Одновременно стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) увеличилась на 10,58 рубля – до 121,89 рубля.

При этом доллар оказался на 12,7 рубля выше уровня действующего официального курса, евро – на 10,3 рубля.