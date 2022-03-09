Полиция показала возможную опасность от ракет "Искандер М"

Полиция показала возможную опасность от ракет "Искандер М"
Фото: Facebook

Глава Патрульной полиции Евгений Жуков предупреждает об опасности поднимать с земли посторонние предметы вблизи мест обстрелов, поскольку они могут представлять смертельную опасность.﻿ Об этом, ссылаясь на соцсеть Жукова, сообщает Украинская правда.

Главный патрульный страны обнародовал фото боевой кассетной части российской ракеты "Искандер М". Эти части, если не взорвались сразу, могут сдетонировать в течение 24 часов и более.

"Важная инфа от пацанов! Особенно для гражданских. Братья и сестры, по всем нашим передайте: вот такими шнягами нафаршированы Искандеры-М. Похоже на банку из-под пива или на масляный фильтр. Если даже сбили Искандера, ни в коем случае не брать их в руки. Только взрывотехники их обезвреживают", – написал Жуков.

Он уточнил, что на фото – боевые кассетные части ракеты.

"В них находятся шарики как снаряд поражения. Гражданских к ним не подпускать. Один в Покровске уже разобрал себя на части тела. Они могут сдетонировать в течение 24 часов и больше. Большие номерные части передавать военным для идентификации ракеты. Такие ракеты запрещены конвенцией ООН. Это для Гааги", – подчеркнул Жуков.
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