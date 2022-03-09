СБУ: Чат-бот помог ВСУ уничтожить оккупантов в Харьковской области

Официальный чат-бот еще раз помог нашим военным ликвидировать колонну российских захватчиков, сообщает Деловая столица.

На этот раз врага уничтожили с помощью чат-бота t.me/stop_russian_war_bot сообщает пресс-служба СБУ.

"Вот что нам пишут защитники: "Ночью "уложили спать" оккупантов на Балаклейском ремонтном заводе." Около 500 единиц техники уничтожены. Спасибо за информацию! Присылайте еще!" , — отметили в ведомстве.

Там призвали украинцев не останавливаться на достигнутом и продолжать следить за каждым движением оккупантов, вражеской техники и ДРГ и сообщать об этом в чат-бот.