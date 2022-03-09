Кулеба рассказазал о завтрашних переговорах с Лавровым

Ожидания министра иностранных дел Дмитрия Кулебы от завтрашних (10 марта) переговоров с главой МИД страны-оккупанта России Сергеем Ларовым сдержанные, каких-либо особенных ожиданий от встречи нет, сообщает Лига.net.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил у себя в Facebook.

Кулеба заявил, что сейчас идет "очень серьезная работа, чтобы провести встречу максимально эффективно".

"Но, откровенно вам скажу, мои ожидания от переговоров сдержанные. Я не возлагаю на них каких-то завышенных ожиданий. Но, безусловно, будем выжимать по-максимуму", – подчеркнул глава МИД.

Министр перечислил три пункта украинского интереса на этих переговорах в турецкой столице Анкаре:

→ прекращение огня;

→ освобождение от войск оккупанта наших территорий;

→ безусловное решение гуманитарных вопросов, точнее, катастроф, созданных российской армией в Украине.

По словам Кулебы, благодаря героизму сил обороны страны, твердой позиции президента и консолидации партнеров он едет в Турцию с сильной позиции.

"Мы сильные, мы уверенные в себе. Будем выжимать максимум в интересах Украины и украинского народа. Что получим на выходе – это уже другой вопрос", – добавил министр .

Кулеба надеется, что Лавров едет на переговоры "добросовестно", а не с пропагандистскими инструкциями, директивами и перспективой Кремля для поддержки дальнейшей войны против Украины.