Радиоактивное облако накроет несколько стран: Энергоатом о ситуации на ЧАЭС

Чернобыльская станция и все ядерные объекты Зоны отчуждения остались без электроснабжения — это чревато образованием радиоактивного облака, которое может перенести в другие регионы Европы, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Энергоатома.

В ведомстве предупреждают, что в хранилище отработанного ядерного топлива хранится около 20 тысяч отработанных топливных сборок. Они требуют постоянного охлаждения, возможного только при наличии электроснабжения.

"Если же его не будет, то насосы не будут выполнять охлаждение. Как следствие – возрастет температура в бассейнах выдержки, возникнет парение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду. Ветром радиоактивное облако может перенести в другие регионы Украины, Беларуси, России, Европы" , — отметили в Энергоатоме.

Там добавляют, что вентиляция на объекте не будет работать, поэтому персонал ЧАЭС получит опасную дозу излучения.

Система пожаротушения также не работает, и это огромный риск при пожаре, который может произойти в результате попадания снаряда.

"В настоящее время продолжаются боевые действия, что делает невозможным проведение ремонтных работ и возобновление энергопитания" , — добавляют в ведомстве.

Напомним, в связи с действиями российских оккупантов была полностью обесточена Чернобыльская атомная электростанция.