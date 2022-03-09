Генштаб ВСУ: свежая сводка на 14-й день войны с РФ

Российские войска продолжают сосредоточивать основные усилия на окружении города Киева, а также на захвате городов Сумы, Харьков, Мариуполь и Николаев. Об этом в сводке по состоянию на 12.00 сегодня, 9 марта, сообщила пресс-служба﻿ Генерального штаба ВСУ.

"Идут четырнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению. Противник существенно снизил темпы продвижения войск, но не отказался от проведения наступательной операции. Российский оккупант несет потери в живой силе и технике, личный состав деморализован, сдается в плен или прибегает к дезертирству", – сообщают в Генштабе.

Отмечается, что вражеские войска продолжают сосредоточивать основные усилия на окружении города Киева, захвате Сум, Харькова, Мариуполя и Николаева, а также на обеспечении сухопутного коридора между ТОТ АР Крым и континентальной частью РФ, и не оставляют попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

"Продолжается формирование резервов противника в пунктах постоянной дислокации с целью их дальнейшего опрокидывания в определенные районы на территории нашего государства. В связи с яростным сопротивлением жителей Херсона, оккупанты пытаются ввести административно-полицейский режим, для чего в Херсонскую область введены подразделения Росгвардии, которые совершили неправомерное задержание более 400 граждан Украины", – говорится в сводке.

Также сообщается, что на Волынском направлении противник наступательных действий не проводит, однако сохраняется высокая вероятность диверсий на военных объектах и ​​объектах гражданской инфраструктуры в Ровенской и Львовской областях диверсионно-разведывательными группами оккупантов.

"На Полесском направлении противник действует силами отдельных подразделений из состава 29, 35, 36 общевойсковых армий Тихоокеанского флота и Воздушно-Десантных Войск РФ. После неудачно проведенного наступления значительное количество подразделений ударной группировки оккупантов понесло потери и спешно выводится в районы восстановления", – пишет пресс-служба Генштаба.

Кроме того, отмечается, что боевая техника, как правило, противником не эвакуируется.

"Согласно имеющейся информации, враг проводит перегруппировку с целью подготовки к очередной попытке взять Киев. После неудачного наступления в направлении н. п. Фастов противник предпринимает попытки возобновления наступательных действий в указанном направлении", – сообщается в отчете.

В Генштабе отмечают, что на Северском направлении противник, силами отдельных подразделений из состава 2, 41 общевойсковой армии и 90 танковой дивизии Центрального военного округа, пытается восстановить наступление.

"Силами в БТГр враг совершил переправу через реку Трубеж, блокировав автотрассу Е95 в районе н. п. Залесье. Понес потери на подступах к Чернигову и другим направлениям. С целью восстановления боеспособности группировки, на территорию Украины перемещен БТГр из состава 55 отдельной мотострелковой бригады 41 общевойсковой армии Центрального военного округа из состава оперативного резерва", – пишет пресс-служба.

Также сообщается, что на Слобожанском направлении противник силами отдельных подразделений 1-й танковой армии (до 11 БТГр), 20-й общевойсковой армии (до 8 БТГр), 6-й общевойсковой армии (до 3 БТГр) Западного военного округа, 14-го армейского корпуса Северного флота (к БТГр) пытается удержать рубеж от н. п. Северодонецк в Сумы.

"Основные усилия сосредоточены на попытке оцепления города Харьков и выходе на барьерный рубеж по реке Днепр. Продолжается подготовка к наступлению на Сумы. Враг сосредотачивает армейскую авиацию для обеспечения действий воздушного десанта", – отмечается в сводке.

Кроме того, известно, что на Донецком направлении оккупанты силами 1-го, 2-го армейских корпусов и отдельными подразделениями из состава 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии (до 7 БТГр) пытаются продолжить наступательные действия на ранее выбранных направлениях с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской области.

"На Таврическом направлении противник, силами отдельных подразделений из состава 49 общевойсковой армии, 22 армейского корпуса, 20 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии и Воздушно-Десантных Войск (до 17 БТГр) удерживает рубеж от Херсона до Розов", – пишет пресс-служба.

Отмечается, что "при попытках форсирования реки Южный Буг враг успеха не имел" . При этом он "использует международный аэропорт Херсона для базирования боевых самолетов" .