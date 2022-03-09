Генштаб ВСУ: свежая сводка на 14-й день войны с РФ
Российские войска продолжают сосредоточивать основные усилия на окружении города Киева, а также на захвате городов Сумы, Харьков, Мариуполь и Николаев. Об этом в сводке по состоянию на 12.00 сегодня, 9 марта, сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
"Идут четырнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению. Противник существенно снизил темпы продвижения войск, но не отказался от проведения наступательной операции. Российский оккупант несет потери в живой силе и технике, личный состав деморализован, сдается в плен или прибегает к дезертирству", – сообщают в Генштабе.
Отмечается, что вражеские войска продолжают сосредоточивать основные усилия на окружении города Киева, захвате Сум, Харькова, Мариуполя и Николаева, а также на обеспечении сухопутного коридора между ТОТ АР Крым и континентальной частью РФ, и не оставляют попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.
"Продолжается формирование резервов противника в пунктах постоянной дислокации с целью их дальнейшего опрокидывания в определенные районы на территории нашего государства. В связи с яростным сопротивлением жителей Херсона, оккупанты пытаются ввести административно-полицейский режим, для чего в Херсонскую область введены подразделения Росгвардии, которые совершили неправомерное задержание более 400 граждан Украины", – говорится в сводке.
Также сообщается, что на Волынском направлении противник наступательных действий не проводит, однако сохраняется высокая вероятность диверсий на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры в Ровенской и Львовской областях диверсионно-разведывательными группами оккупантов.
"На Полесском направлении противник действует силами отдельных подразделений из состава 29, 35, 36 общевойсковых армий Тихоокеанского флота и Воздушно-Десантных Войск РФ. После неудачно проведенного наступления значительное количество подразделений ударной группировки оккупантов понесло потери и спешно выводится в районы восстановления", – пишет пресс-служба Генштаба.
Кроме того, отмечается, что боевая техника, как правило, противником не эвакуируется.
"Согласно имеющейся информации, враг проводит перегруппировку с целью подготовки к очередной попытке взять Киев. После неудачного наступления в направлении н. п. Фастов противник предпринимает попытки возобновления наступательных действий в указанном направлении", – сообщается в отчете.
В Генштабе отмечают, что на Северском направлении противник, силами отдельных подразделений из состава 2, 41 общевойсковой армии и 90 танковой дивизии Центрального военного округа, пытается восстановить наступление.
"Силами в БТГр враг совершил переправу через реку Трубеж, блокировав автотрассу Е95 в районе н. п. Залесье. Понес потери на подступах к Чернигову и другим направлениям. С целью восстановления боеспособности группировки, на территорию Украины перемещен БТГр из состава 55 отдельной мотострелковой бригады 41 общевойсковой армии Центрального военного округа из состава оперативного резерва", – пишет пресс-служба.
Также сообщается, что на Слобожанском направлении противник силами отдельных подразделений 1-й танковой армии (до 11 БТГр), 20-й общевойсковой армии (до 8 БТГр), 6-й общевойсковой армии (до 3 БТГр) Западного военного округа, 14-го армейского корпуса Северного флота (к БТГр) пытается удержать рубеж от н. п. Северодонецк в Сумы.
"Основные усилия сосредоточены на попытке оцепления города Харьков и выходе на барьерный рубеж по реке Днепр. Продолжается подготовка к наступлению на Сумы. Враг сосредотачивает армейскую авиацию для обеспечения действий воздушного десанта", – отмечается в сводке.
Кроме того, известно, что на Донецком направлении оккупанты силами 1-го, 2-го армейских корпусов и отдельными подразделениями из состава 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии (до 7 БТГр) пытаются продолжить наступательные действия на ранее выбранных направлениях с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской области.
"На Таврическом направлении противник, силами отдельных подразделений из состава 49 общевойсковой армии, 22 армейского корпуса, 20 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии и Воздушно-Десантных Войск (до 17 БТГр) удерживает рубеж от Херсона до Розов", – пишет пресс-служба.
Отмечается, что
"при попытках форсирования реки Южный Буг враг успеха не имел". При этом он
"использует международный аэропорт Херсона для базирования боевых самолетов".
"В Южнобужском операционном районе российские оккупанты удерживают рубеж от города Херсон до Каховки. Отдельные подразделения из состава 49-й общевойсковой армии Южного военного округа были остановлены северо-восточнее города Николаева вдоль реки Ингул. Верим в Вооруженные Силы Украины! Сохраняем спокойствие!" – подытожили в Генштабе.